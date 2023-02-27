Valencia fırtınası

SPOR Toto Süper Lig'de önceki akşam oynanan erteleme maçında Konyaspor'u 4-0'lık farklı bir sonuçla mağlup eden Fenerbahçe'de 2 kez rakip fileleri sarsan Enner Valencia'nın bu sezonki müthiş performansı dikkat çekiyor. Kariyerinin en etkili sezonunu yaşayan ve ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız futbolcu, takımına zirve yarışında önemli katkı sunuyor. Valencia'nın ilk 11'de oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet yaşarken, skor katkısı sunduğu maçlarda sadece 1 kere yenildi. Takımıyla 3. sezonunu geçiren golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerin son 5 karşılaşmada attığı 14 golün 9'una imzasını koydu.



TEK RAKİBİ ERLİNG HAALAND

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 22 maçın 19'unda süre alırken, 16'sına ilk 11'de başladı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, ligde attığı 22 golün 21'ini söz konusu 16 maçta kaydetti. Valencia böylece, maç başına gol ortalamasında Manchester City'li Erling Haaland'ı geçti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, maç başına 1.15 gol ortalamasına ulaştı. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu Erling Haaland, Premier Lig'de çıktığı toplam 23 maçta 26 gol kaydetti. Haaland'ın maç başı gol ortalaması 1.13. Liglerin seviyesinin farklı olmasından ötürü elbette Haaland'ın istatistiği nitelik olarak daha önde. Bu arada bu sezon 20 gol barajını aşan iki oyuncu da sadece Valencia ile Haaland oldu.



EN ÇOK GOL ATAN 10. OYUNCU

Valencia ayrıca, attığı iki golle birlikte sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu. Kanarya'nın tarihinde 1. sırada 344 maçta 171 golle Alex de Souza var.

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