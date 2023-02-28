A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı.
28.02.2023, 09:31
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı.
İşte müsabakanın periyot sonuçları...
1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye
2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye
3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye
4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye
Milliler mücadeleyi 82-54 kazandı ancak turnuvaya katılamadı.
MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.
SAHAYA SİYAH ATKILAR ATILDI
Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.