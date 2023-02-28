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Haberler Spor A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika'yı 82-54 mağlup etti

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika'yı 82-54 mağlup etti

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti.

İHA

28.02.2023, 09:31

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı.

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

İşte müsabakanın periyot sonuçları...

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye

2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye

4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

Milliler mücadeleyi 82-54 kazandı ancak turnuvaya katılamadı.

A Milli Basketbol Takımımız FIBA 2023 Elemeleri son maçında Belçika’yı 82-54 mağlup etti

MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

SAHAYA SİYAH ATKILAR ATILDI

Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.

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