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Haberler Spor Alanyaspor’da Yanal dönemi

Alanyaspor’da Yanal dönemi

28.2.2023

Alanyaspor’da Yanal dönemi
FRANCESO Farioli sonrası Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu. Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adamın getirildiğini açıkladı. Alanyaspor'da Ersun Yanal için imza töreni düzenlenirken, törende Farioli'nin de yer alması dikkat çekti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu İtalyan çalıştırıcıya hizmetleri için plaket takdim etti. Alanyaspor Farioli ile bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Ersun Yanal ise son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.
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