Dünya basınında manşetlerde

TÜRKİYE, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen iki büyük depremin yaralarını sarmak izin tek yürek olurken, Beşiktaşlı taraftarların Antalyaspor maçında yaptığı organizasyon dünya basınında geniş yankı buldu. Bilindiği üzere Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında önceki gün sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar deprem faciasının yaşandığı saati temsilen maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya peluş oyuncak atmıştı. İşte dünya basınından bu organizasyonla ilgili ifadeler: Tuttomercato (İtalya): "Türkiye'yi sarsan deprem sonrası çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce peluş hayvan ve oyuncak tribünlerden sahaya uçtu,

Lega Serie A (İtalya): "Hayat spordan fazlasıdır. Depremden etkilenen çocuklar anısına iç açıcı bir jest gerçekleşti.", ESPN: "Güzel oyun. Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve pelüş hayvanlar fırlattı.", A Bola (Portekiz): "Gözyaşları içinde! Beşiktaş - Antalyaspor maçında futbol arka planda kaldı.", Voetbalkrant (Hollanda): "Yürekleri ısıtan jest. Türkiye Süper Lig'i yeniden başladı ve Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklar için harika bir jest hazırladı.", Lavanguardia: "Beşiktaş Stadı'nda taraftarlar insanlık dersi veriyor. Binlerce taraftar maçın 4.17'nci dakikasında sahaya oyuncak bebekler ve oyuncak ayılar fırlattı. Bu dayanışmayla hayatta kalanlara ulaşmayı amaçlıyorlar.", Newsjani (ABD): "Futbol, depremin olduğu saat olan 4:17'de binlerce taraftarın oyuncaklarını sahaya fırlatması için durduruldu."