Provokasyonlara izin vermeyeceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de geçen hafta F.Bahçe Ülker ve Vodafone Park tribünlerinden hükümeti hedef alan tezahüratlara tepki gösterdi. "Provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor sahaları, siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Ülke ve millet olarak; tarihin en büyük felâketlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, yaralarımızı sarmak konusunda sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Bu büyük felaketin ilk anından itibaren spor dünyası da tek yürek olmuştur. Spor, bu zorlu süreçte birleştiren bir köprü olma misyonunu en güçlü şekilde yerine getirmiştir. Spor camiası topyekün iyilik yarışının içinde yer almış; renk, arma, forma fark etmeksizin gönüller birlikte hareket etmiştir. Bu örnek duruş, sporun bir tarafıyla rekabet olduğunu ama temelinde dostluk ve kardeşlik barındırdığını tüm dünyaya göstermiştir. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

KULÜPLERDEN TEPKİ GELDİ

Süper Lig, 1. lig kulüpleri ve Kulüpler Birliği Vakfı bu tezahüratlar sebebiyle açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında hükümete yönelik sloganlarla ilgili kulüplerden ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan tepkili açıklamalar geldi.

"Kulüpler Birliği Vakfı, "Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz" derken kulüplerden ise özetle şu açıklamalar geldi.



BAŞAKŞEHİR: "Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz."

Ç.RİZESPOR: Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir. Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir."

SİVASSPOR: "Gün birlik günüdür, gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun, kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır."

KAYSERİSPOR: "Kayserispor camiasının devletin ve milletin yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

KONYASPOR: "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

ALANYASPOR: "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz"

ADANA DEMİRSPOR Başkanı Murat Sancak: "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmeliyiz, insan olmanın gereği de bu. Bu vatan hepimizin."

ÜMRANİYESPOR: "Milletimiz ile devletimizin el ele vererek aşabileceğini inandığımız bu badirenin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz."

KEÇİÖRENGÜCÜ: "Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşmanın ve kardeşliğimizin 85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin ve milletimizin her zamanki gibi el ele olmasını temenni eder, futbolun siyaset üstü bir organizasyon olduğu bilinciyle tüm taraftarlarımızı sağduyulu olmaya davet ederiz."

DENİZLİSPOR: "Ayrılıktan değil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz."