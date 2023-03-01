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Haberler Spor 12 Dev Adam galibiyetle kapattı

12 Dev Adam galibiyetle kapattı

1.3.2023

12 Dev Adam galibiyetle kapattı
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce kaybeden Türkiye A Milli Basketbol Takımı, son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 12 Dev Adam bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu. Karşılaşmayı değerlendiren A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Engin Ataman, "Belçika'daki Türk taraftarlar, ülkemizdeki depremler sonrası burada muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Ülkemizin psikolojisi hala kötü. Bugün milli takımın yeni jenerasyonuyla harika oynadık" dedi. Konuşmasında FIBA'ya da sitem eden Ataman, "NBA ve Avrupa Ligi'ndeki basketbolcularımızı oynatamadık. Bu FIBA için utanılacak bir durum" ifadelerini kullandı.
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