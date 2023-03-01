Bodrum lidere teslim

SPOR Toto 1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren 23. hafta erteleme mücadelesinde Bodrumspor, Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 13. dakikada Halil Akbunar, göğsüyle topu kontrol ettikten hemen sonra kaleyi yokladı, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. 66'da İbrahim Akdağ serbest vuruşu kaleye sert gönderdi, kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı. 68'de Recep Niyaz'ın şutunu Sousa kurtardı. 76'da Pa Dibba, ceza sahası yayında müsait olan İbrahim Akdağ'ı gördü. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, Bodrumspor'da Mohammed'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

89'da Pa Dibba, Eyüpspor adına ikinci golü kaydetti. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi golü vererek orta yuvarlağı gösterdi. Ancak oyun yeniden başlamadan VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemine izleme tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Aksu, Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa'ya engel olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmayı Bodrumspor 1-0 kaybetti .

IKİ TAKIMDAN DESTEK PANKARTLARI

1. Lig'in 23. haftasında normal şartlarda 6 Şubat'da oynanması gereken Eyüpspor- Bodrumspor maçı, deprem nedeniyle dün oynandı. İki takımın oyuncuları "Başımız Sağ Olsun" ve "Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız" pankartları ile sahaya çıktı.