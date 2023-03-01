Hentbolda Türk gecesi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türkiye'deki depremler nedeniyle ertelenen Konyaaltı Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki ilk maç bugün Antalya'da oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 5 Mart Pazar günü saat 16.30'da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı final vizesi alacak Türk temsilcisinin rakibi Slovakya ekibi MKS IUVENTA Michalovce olacak. Yarı finalin ilk ayağının 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşının da 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanması planlanıyor. Avrupa kupalarında 49. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 48 karşılaşmada 22 galibiyet, 24 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

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