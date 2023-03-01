‘Omuz omuza Türkiyem’

Futbol dünyası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından yaraları sarmak için tek yürek oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bugün saat 20.00'de "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının başlayacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor'un da yer aldığı televizyon ve radyo kanallarında saat 20.00'de başlayacak olan anlamlı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek. Uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

YARALARI BİRLİKTE SARALIM

Ortak yayın kulüp başkanları, milli takım oyuncuları, teknik direktörler, sanat dünyası ve spor basının önde gelen isimleri ile gerçekleştirilecek. Federasyon yaptığı açıklama ile "Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Acımız da gözyaşımız da bir. Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. İşte bu yüzden; her bir ferdimizi omuz omuza verip "iyiliğe" davet ediyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım" açıklamasıyla herkesi kampanyaya davet etti.

TSYD'DEN 120 BİN LİRALIK BAĞIŞ GELDİ

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor camiası tarafından deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla bugün başlatılacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına 120 bin TL bağışlanacağını açıkladı. Konteyner için kullanılacak paranın 100 bin TL'si TSYD tarafından karşılanacakken, 20 bin TL'sinin de geçen hafta oynanan Fenerbahçe- Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarına akredite olan basın mensupları tarafından toplandığı belirtildi.

VOLEYBOLCULARDAN KAMPANYAYA DESTEK

DEPREMDEN etkilenen bölgelerde barınma ihtiyacı amacıyla gerçekleştirilecek "Omuz Omuza" yardım kampanyası için A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları videolu çağrıda bulundu. Videoda Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu, Handan Kurğa, Derya Arhan (Galatasaray Petrol Ofisi) başta olmak üzere tüm kadın futbolcular yer aldı.

ÜNLÜLER DİKKAT ÇEKTİ

'OMUZ Omuza' destek kampanyasının tanıtım filminde ünlü isimler de yer aldı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın yanı sıra Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger de mesajlarıyla çağrıda bulundu.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere yardım etmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyasını başlattıklarını ifade eden Büyükekşi, "Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. "Omuz Omuza" kampanyası 15 Haziran'a dek sürecek. Ancak bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.