Voleybolda rövanş haftası

VOLEYBOLDA CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank sahne alıyor. Türk Hava Yolları, bugün 18.00'de Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek. İlk maçı 3-0 kazanan THY'nin kazanacağı 2 set tur için yeterli olacak. Vakıfbank da saat 20.00'de Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak. İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın da alacağı 2 set tur için yeterli. Fenerbahçe Opet ise Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını yarın saat 18.30'da konuk edecek. Polonya'daki ilk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet'in alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. 3-2 mağlup olması halinde turu geçen takımı altın set belirleyecek. Polonya ekibi ise 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde turu geçecek.

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