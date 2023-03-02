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Haberler Spor Afetzede voleybolcuya Hakan Koştu sahip çıktı

Afetzede voleybolcuya Hakan Koştu sahip çıktı

Hataylı sporcu İrem Kul, Bergama Belediye Başkanı Koştu’nun talimatıyla, Bergama Belediye Gençlik Spor Kulübü’ne imza attı

2.3.2023

Afetzede voleybolcuya Hakan Koştu sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketlerine Antakya'da yakalanan ve enkaz altında kalan 4 takım arkadaşını kaybeden Rasus Kimya Hatay Voleybol'un oyuncusu İrem Kul, kariyerini Bergama'da sürdürecek. Hatay'ın başarılı voleybolcusu İrem, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun talimatıyla, Bergama Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu. Yıkıcı depremin ardından tek yürek olan Bergama, 7'den 77'ye tüm vatandaşları, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile deprem bölgelerine ilk andan itibaren tırlarla yardımlarını gönderdi. Bergama bu yardımları spor alanında da sürdürmeye, yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay'ın Play-Offlara katılmaya hak kazanan takımı Rasus Kimya'nın başarılı sporcusu İrem Kul'un bundan böyle Bergama Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı'nda oynayacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yaşanan depremin ardından her alanda devletimiz ve milletimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz. Kadın sporcumuz İrem Kul ile birlikte takımımız, kaybettiğimiz canlarımız için tek yürek mücadele vermeye devam edecek" dedi.

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