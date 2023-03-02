Bodrumspor ağır yara aldı

Spor Toto 1. Lig'deki ilk yılında sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Bodrumspor, en önemli rakiplerinden Eyüpspor'a deplasmanda erteleme maçında 1-0 yenilerek ağır yara aldı. Ligde bu maça kadar çıktığı son 4 deplasman sınavını üst üste kazanan, dış sahada son yenilgisini yine İstanbul'da 12 Kasım'da Pendikspor'a yenilerek alan Bodrum, en önemli sınavda acı fren yaptı. Bu mağlubiyetle ikinci sıraya tırmanarak direkt Süper Lig hattına yükselme fırsatını tepen Muğla temsilcisi 38 puanda kalıp, liderliği tekrar devralan rakibi Eyüpspor'un 6 puan, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'un da 4 puan gerisine düştü.

TAŞDEMİR: 'ATAN KAZANDI'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk defa Eyüpspor takımının özellikle ilk yarı geriye yaslanarak oynadığını gördüm. Golü atanın kazanacağı bir maç havası vardı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Özellikle ön tarafta eksik kaldığımızı gördüm. Hatalarımızdan dersleri çıkartacağız" dedi.

ZORLU 90 DAKİKADA İLGİNÇ VAR KARARLARI

EYÜPSPOR ve Bodrumspor'u İstanbul'da karşı karşıya getiren erteleme maçında hakem Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Özgür Yankaya eşine az rastlanır bir karara imza attı. Eyüpspor 1-0 önde olduğu 87. dakikada Pa Bibba'nın attığı golle durumu 2-0 yaptı. Ancak ilk olarak ofsayt gerekçesi ile golü vermeyen hakem Oğuzhan Aksu, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı üzerine bu kez santrayı gösterdi. Eyüpspor bu golle 2-0 öne geçmesine sevinirken 30 saniye sonra VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyon için 'inceleme ve izleme' talebinde bulundu. Hakem Oğuzhan Aksu ise pozisyonu monitörde izledikten sonra golü bir kez daha iptal ederek ofsayt kararına imza attı.