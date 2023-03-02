Spor camiası ‘Omuz omuza’

Depremzedeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası dün gerçekleştirildi. Gece TFF'nin 80 milyon TL yaptığı bağışla başladı. Kampanyaya telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok kulüp başkanı, futbolcular, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi efsane isimlerin yanı sıra kulüp teknik direktörleri, A Milli Takım patronu Stefan Kuntz, hakemler ve yardım çağrılarıyla gönüllerde taht kuran Volkan Demirel ile Gökhan Zan katıldı.

KYLİAN MBAPPE YAYINA BAĞLANDI

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlandı ve önemli mesajlar verdi. "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimdeki bütün imkanları çocuklara yardım etmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak diye umuyorum" diye konuştu. Fransız yıldız, canlı yayın sonrası sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.