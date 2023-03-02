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Haberler Spor Süper Lig'in 24. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 24. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Ligde heyecan yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.

02.03.2023, 13:35

Süper Lig’in 24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın

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