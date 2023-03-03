850 milyon lirayla başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, başta A Spor olmak üzere çok sayıda spor kanalı ve kulüp televizyonları ile radyo kanallarından canlı yayınlandı. Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyaya spor camiasından birçok önemli isim katkı sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampanyanın en az 6 ay daha devam edeceğini ifade ederek, "Birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz" dedi. Büyük afetin ardından yaraların sarılması için büyük çaba serf eden ve tüm Türkiye'nin takdirini toplayan isimlerin başında gelen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile antrenör Gökhan Zan da bir kez daha destek istedi.

MBAPPE, KLOPP, GUARDIOLA...

Programa bağlanan Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, "Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" dedi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in unutulmaz hocası Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da TFF'nin kampayasına destek veren isimler arasında yer aldı.

EGE KULÜPLERİNDEN DESTEK

FUTBOLUN önde gelen isimlerinin katıldığı Omuz Omuza kampanyasına telefonla bağlanan 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Aydın temsilcisi Kuşadasıspor Başkanı Alim Emiroğlu'ndan da anlamlı bir destek geldi. Başkan Emiroğlu, "Omuz Omuza deprem bağış kampanyasına çok güzel destekler var. Kuşadasıspor Kulübü Başkanı ve Viven İnşaat olarak 1 milyon lira bağışta bulunmak istiyorum. Ayrıca iç sahada oynayacağımız tüm maç gelirlerini de bağışlamak istiyorum. Gerekeni fazlasıyla yapacağız" dedi. Gecede Bodrumspor kulübünün Onursal Başkanı Fikret Öztürk Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL'lik, Göztepe'nin eski başkanı Mehmet Sepil de 1 milyon TL bağışta bulundu.

SİZİ AİLEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

PARİS Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yardım kampanyasına telefonla bağlandı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Al- Khelaifi, "Elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle" dedi. Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışladığı açıklandı.