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Haberler Spor Altınordu - Göztepe derbisinin biletleri satışa çıktı

Altınordu - Göztepe derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu ile Göztepe arasında oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla Passolig sisteminde satışa çıktı.

İHA

03.03.2023, 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 15:31

Altınordu - Göztepe derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu ve Göztepe, 7 Mart Salı günü kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri bugün 15.00 itibariyle Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL
Deplasman: 40 TL
Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

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