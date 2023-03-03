Altınordu - Göztepe derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu ve Göztepe, 7 Mart Salı günü kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri bugün 15.00 itibariyle Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.



Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP Tribün: 200 TL

Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL

Deplasman: 40 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.