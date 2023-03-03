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Haberler Spor Aslan’dan Wright için son bir teklif

Aslan’dan Wright için son bir teklif

3.3.2023

Aslan’dan Wright için son bir teklif

ARA transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için de girişimlerini sürdürüyor. Bu bölgede uzun zamandır sarıkırmızılı ekiple adı geçen Antalyaspor'un başarılı forveti Haji Wright için son bir hamle yapıldı. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak olan Aslan'da Wright yeniden gündeme alındı. Pazarlıklara 10 milyon Euro ile başlayan Antalyaspor, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon Euro'ya indi. Teklifini 4 milyon Euro'dan 6'ya yükselten Galatasaray ise takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi.

ICARDI'NİN TALİPLERİ ARTTI
ÖTE yandan G.Saray, Icardi'nin bonservisi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken devreye İtalyanların ardından Al-Nassr da girdi. Milan ve Roma'nın ardından Al-Nassr da teklif yaparken, sarı-kırmızılılar elini çabuk tutarak işi bitirmek istiyor.

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