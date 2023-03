Fethiyespor’da kaptan gitti

2. Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan Fethiyespor'da kaptanlık görevini de yapan Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulübün, sezon başında büyük ümitlerle Tarsus İdmanyurdu' ndan transfer ettiği tecrübeli orta saha oyuncusu Sinan'ın kulüp başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından eski kulübü olan Serik Belediyespor'la 1.5 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. Fethiyespor'da 18 maçta 1271 dakika görev alan zaman zaman sahaya kaptan olarak çıkan Sinan, 3 gol atıp 2 asist sağlamıştı. Fethiye'nin deplasman da oynadığı ve Zonguldak Kömür'ün 4-2 kazandığı maç da 2 gol kaydeden tecrübeli oyuncu 1-1 biten Adıyaman FK karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Fethiyespor, deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçını kazanıp ilk deplasman galibiyetini almak isterken, bu zorlu mücadele öncesi 5 sakat oyuncunun bulunması teknik kadroyu düşündürüyor. Ara transferde Selim Can Temel, Sezer Özmen, Berkay Samancı, Murat Yılmaz, Berat Tosun, Emre Bekir, Umut Sönmez, Azad Filiz ve Ubeyd Adıyaman'ı kadrosuna katan lacivert-beyazlılarda, Taha Can Velioğlu, Şahan Akyüz, Murat Yılmaz, Berat Tosun ve Selim Can Temel'in sakatlıkları sürüyor. Genel kaptan Nacit Çatal, "Deprem felaketinden dolayı çok üzüntülüyüz. Ancak hayat devam ediyor. Ligler kaldığı yerden başlıyor. Bu ara dönemi çok iyi hazırlanarak geçirdik. Bu hafta kazanıp bir seri peşinde olacağız" dedi.

