Gözler Ege derbisinde

SPOR Toto 1. Lig'de 5 Mart Pazar günü saat 13.30'da Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Bodrumspor, sezonun ilk yarısında İzmir'de 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Hafta içinde erteleme maçında Eyüpspor'a 1-0 yenilip zirve yarışında yara alan yeşil-beyazlılar, taraftarları önünde Altay'ı yenip kendine gelmek istiyor. Bodrumspor'un yeni transferlerinden Hakan Özmert'in bu maçta ilk 11'de oynaması beklenirken, Samet Yalçın, Erdem Çetinkaya ceza sınırında bulunuyor. Teknik patron İsmet Taşdemir, "Zirve yarışından kopmamak adına bu maçı kayıpsız atlatmak zorundayız" diye konuştu.

TECRÜBE KONUŞACAK

BODRUMSPOR'DA son transferlerden Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Ronaldo Kwateh şans bulamadı. Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan yeşil-beyazlı kulübe gelen deneyimli orta saha Hakan ile genç yıldız Kwateh kadroya alınmazken, Eren ise yedekler arasında kendisine yer buldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in bu oyuncuların adaptasyon sürecini atlatmaları ve eksikliklerini gidermesi için görev vermediği belirtilirken, gelecek haftadan itibaren üç önemli ismin de kadroda yer alması bekleniyor. Tecrübeli isimleri 11'e monte etmek isteyen Taşdemir'in, Mohammed'in yerine Hakan Özmert hamlesini yapabileceği ifade edilirken, sol bek Cenk'in yerine de Eren'i ilk 11'e yazabileceği kaydedildi.

BERKE ÖZBAY