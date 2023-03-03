Hem başkan hem futbolcu

DENİZLİ 2. Amatör Küme ekiplerinden Çameli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına iddialı başlarken, bu yıl kadroda yer alacak isimlerden birisi olan Gökbörüspor Kulüp Başkanı Erhan Ergil, memleketinin başarısı için futbolculuğa geri döndü. Denizli'de Gökbörüspor'un 2016-2021 yılları arası başkanlığını yapan 36 yaşındaki Erhan Ergil, 2015 yılında bıraktığı aktif futbol yaşantısına 7 yıl aradan sonra geri döndü ve 2. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Çameli Belediyespor'da ter dökmek için yeşil sahalara indi. Ergil, futbola Denizli Köyhizmetleri takımının altyapısında 1997 yılında başladı, Köyhizmetleri, Akkonakspor ve Kızılcabölükspor'da oynadı. Ergil, "Gökbörüspor'u kurduk ve 5 yıl başkanlık yaptım. 1 ay önce de Gökbörügücücü'nü kurduk ve orada kurucu başkanlığım devam ediyorum. Statü gereği başkanlık ve oyunculukta sıkıntı yok. Takımın başarısı için elinden geleni yapacağım" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Antrenör Musa İvgin, "Amacımız şampiyonluk. İlk maçımızı kendi evimizde sahamızda Yenicekentspor ile oynayacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bu maçımıza bekliyoruz" dedi. Kulüp başkanı İdris Öz ise, "İnşallah camiamız için sakatlık ve hastalık olmadan güzel bir sezon olur. Futbolcularımızın heyecanları gözlerinden okunuyor, onları izlemek çok güzel. Çameli'nin çocukları gümbür gümbür geliyor" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP