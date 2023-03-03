Nazilli tarihinde bir ilk

2018'de Naz-Naz'a gelen, altyapıda parlayan ve geçen sezon A takıma yükselen Berkay'dan 4 milyon Lira bonservis kulübün kasasına girdi sonraki satışından da yüzde 10 pay gelecek... 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, 19 yaşındaki genç futbolcusu Berkay Aydoğmuş'un Süper Lig temsilcisi Başakşehir'e transfer olmasıyla ilçede tarihi bir ilk yaşandı. Nazilli'nin göz bebeği Berkay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişip direkt Süper Lig'e giden ilk oyuncu oldu.

ALTYAPIYA ÖRNEK OLACAK

2018'de Naz-Naz'ın altyapısına transfer olan Berkay, geçen sezon profesyonel imza atıp A takıma yükseldi. Geçen sene 2 maçta görev alan genç oyuncu, bu sezon parladı, ligde 12 maçta 1, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı kulüp, kasasına 4 milyon Lira koydu, oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 pay için el sıkıştı. Kulüp başkanı Ünal Önal, "9 gündür görüşmelerimiz sürüyordu. Başakşehir CEO'su Mustafa Bey'le el sıkıştık. Bu sezon da kalmasını istedik fakat Başakşehir prensip gereği kabul etmedir. Futbolcumuz da böyle bir teklif alınca gitmek istedi. Hayırlı olsun. Berkay, altyapıdaki çocuklarımıza örnek olacak" diye konuştu

'GURUR VERİCİ'

BERKAY'A, "Bizlere gurur verdin" diyen teknik direktör Mesut Toros, "Anlaşma sağlandığını öğrendik. Kulübümüz altyapısından yetişip Süper Lig'e yükselen bir kardeşimiz oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi. Başakşehir'in Berkay için doğru bir yer olduğuna dikkat çeken Toros, "Başarılı olacağını düşünüyorum. Çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Savaşmayı ve mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmıyor, olağanüstü yetenekleri var. Emre hocayla daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum" dedi.

EFELER GİBİ UĞURLADILAR

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