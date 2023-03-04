Başakşehir yine kayıp

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'ın başına geçtiği Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. 20. dakikada Medipol Başakşehir ceza yayının 5 metre gerisinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç direkt kaleyi düşündü. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere tokatladı. 36'da Yusuf topu kale önüne yükseltti. Topa yükselen Ahmed Hassan'ın topuk vuruşu kaleci Volkan'ı geçti fakat direğe çarparak oyuna döndü. 50'de Cavaleiro'nun şutunu Volkan kurtardı. 54'te ceza sahası çaprazına sokulan Efecan direkt kaleye vurdu. Volkan'ın tokatladığı topu kale önünde kontrol eden Efkan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 90+1'de Januzaj'ın ceza sahası sol çaprazında şut orta karışımı vuruşunda top kaleye yöneldi ancak Runarsson son anda uzanarak topu çıkardı. 90+5'te Ömer Ali'nin kale önüne yaptığı ortada penaltı noktasında topa yükselen Duarte'nin kafa vuruşu Runarsson'da kaldı. Maç Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

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