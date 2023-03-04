Hakan Çalhanoğlu Inter’de kalıyor

İTALYA'DA Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmi sezon sonu için Galasaray ile anılan milli yıldız Inter'le 2024 yılında bitecek olan sözleşmesi kesinlikle uzatmak istediğini söyledi. A Milli Takımı'nın önemli yıldızı Hakan Çalhanoğlu İtalya'da Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada tek isteğinin Inter'de kalmak olduğunu söyleyerek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı. 2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23 milyon Euro'ya transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl sonra ezeli rakipleri Inter'e transfer olmuştu.

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