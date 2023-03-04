Trabzon’da kongre kararı

SPOR Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'da önceki gün sürpriz bir şekilde veda kararı alan Başkan Ahmet Ağaoğlu dün resmen istifasını açıkladı. Ağaoğlu, yönetim kurulu toplantısında istifasını sunarken, Olağanüstü Genel Kurul tarihi de belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada seçimin 18-19 Mart 2023 tarihlerinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 25-26 Mart'ta yapılacağı belirtildi. Kulislerde Ağaoğlu'nun ardından başkanlık koltuğuna oturacak isim konuşulmaya başlanırken şuan Asbaşkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan'ın en güçlü aday olduğu iddia edildi. Eski yönetici Mehmet Yiğit Alp ve iş insanı Ziya Yılmaz'ın da ismi geçiyor. Görev süresi boyunca 4 kupa kazanan Ağaoğlu, "Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi" ifadelerini kullandı

ÜMRANİYE'Yİ AĞIRLAYACAK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Markovic ile sakatlığı süren Dorukhan yok. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor.