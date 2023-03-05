Aslan’dan gollü prova

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, dün depremzedelere destek olmak amacıyla İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçın geliri depremzedelere bağışlandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı Rashica, Oliveira ve Gomis'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Okan Buruk, önceki hazırlık maçında olduğu gibi ikinci yarıya çok sayıda değişiklikle başladı. 55'te Emin Bayram'ın kafa golüyle fark 4'e çıktı. 84'te Zaniolo farkı 5'e çıkarırken, 88'de Zaniolo'nun asistiyle Leo Dubois karşılaşmanın skorunu belirledi.

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