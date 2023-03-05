Kaf-Kaf zafer arıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Karşıyaka, bugün evinde Hacettepe 1945'i ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada Erhan Kaya düdük çalacak. Bu karşılaşma, yeşilkırmızılıların Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem lig maçı olacak. Son olarak 2 Ocak'ta 1922 Konyaspor ile evinde kapışmışan İzmir temsilcisi, 36 gün sonra taraftarıyla yeniden kavuşacak. Kaf- Kaf, Grup'ta 36 puanla Play-Off hattında 5. sırada bulunuyor. İzmir ekibi liglere ara verilmeden önce oynadığı son maçta Şile Yıldızspor'a 1-0 yenilerek büyük üzüntü yaşamıştı. nedeniyle lige verilen 1 aylık aranın ardından çıkacağı ilk

FERHAT DA İMZALADI

KARŞIYAKA, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci ve Nuri Fatih Aydın takviyelerini yapan Kaf-Kaf, sağ bek pozisyonu için de Adanaspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bek Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan açıklamada, "Adanaspor'dan 1999 doğumlu savunma oyuncusu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Ferhat'a hoş geldin diyoruz ve takımımız ile birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Genç oyuncu, bu sezon Adanaspor ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.