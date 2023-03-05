Kartal’ın konuğu A.Gücü

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi. MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

TEK EKSİK GHEZZAL

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınırken sakatlanan Rachid Ghezzal, bugün takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Wellinton Souza, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta cezalı duruma düşecek.

VER BORİNİ'Yİ AL N'KOUDOU'YU

SEZON başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'u Manchester United'a kaptıran Beşiktaş, ara transfer döneminde sona gelinmesiyle beraber transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Fabio Borini için son teklifini sundu. Siyah-beyazlıların teklifinin 2 milyon Euro + N'Koudou olduğu belirtilirken, Kamerunlu oyuncunun da teklifi onayladığı belirtildi. Fatih Karagümrük'ün onay vermesi halinde Fabio Borini, Beşiktaş forması giyecek.