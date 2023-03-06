Galatasaray’da Zaniolo mutlu etti

Galatasaray'ın 15 milyon Euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, hazırlık maçlarındaki oyunuyla camianın yüzünü güldürdü. Alanyaspor karşısında fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçında da gollerine devam etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Zaniolo 84'te gol atarken, 89'da ise Yusuf Demir'le yaptığı şık paslaşmalar sonucunda Dubois'nın golünde büyük pay sahibi oldu. Zaniolo'nun bu performansı ailesini de çok mutlu etti. İtalyan yıldızın kız kardeşi sosyal medyadan "Seni gülerken görmek güzel. Sen busun!" yazarak Zaniolo'nun gülen fotoğrafını paylaştı.



MUSLERA RİSKE EDİLMEYECEK

Öte yandan 5 Şubat'taki Trabzon maçında sakatlanan kaleci Muslera ise iyileşerek antrenmanlara başladı. Ancak Uruguaylı yıldızın 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Milli ara öncesi Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak.

DİĞER