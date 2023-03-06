  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hakem Halil Umut Meler, Devler Ligi'nde düdük çalacak

Hakem Halil Umut Meler, Devler Ligi'nde düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ile Club Brugge arasında oynanacak maça Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler görevlendirildi.

İHA

06.03.2023, 12:00

Hakem Halil Umut Meler, Devler Ligi’nde düdük çalacak
Benfica ile Club Brugge arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçını yönetecek.



Portekiz'in Lizbon şehrindeki Sport Lisboa Benfica Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA