Kanarya Avrupa’ya döndü

Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını lider tamamladığı için Play-Off turu oynamadan bir üst tura geçen Sarı-Lacivertli ekip, İspanyol devi Sevilla ile eşleşti. Heyecanla beklenen maç, 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Ligde zor günler geçiren Sevilla, Avrupa Ligi'nde önceki turda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan İspanyollar, ikinci maçı 2-0 kaybetse de turu geçmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Sevilla'yı elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.



TURU GEÇMEYE ODAKLANDI

ÖTE yandan Sarı Kanarya, fikstürün de verdiği avantajla sadece turu geçmeye odaklanmış durumda. Perşembe günü oynanacak ilk maçın ardından ligde haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe, böylece İstanbul'da 16 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesine daha iyi hazırlanma fırsatı bulacak. Sarı-Lacivertli ekip, bu maçın ardından ligde 19 Mart'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek.



SEVİLLA LİGDE DAĞILDI

FENERBAHÇE'NİN rakibi Sevilla, ligde Atletico Madrid karşısında bozguna uğradı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Madrid deplasmanında sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü. Atletico'nun gollerini Depay (2), Griezmann, Carrasco ve Morata (2) kaydederken, Sevilla'nın tek golü En-Nesyri'den geldi.

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