Aslan rekor peşinde

TÜRKİYE'DE yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesinin ardından Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı hükmen 3-0 kazanan Galatasaray'ın gözü artık lig rekorunda. Galatasaray'ın puanı hükmen galibiyetle 57'ye yükselirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 51 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligde üst üste 13 maçta galibiyet elde eden Galatasaray, Beşiktaş'ın 13 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etti.

KUPADA DA KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda da 3 maçını kazanmayı başardı. Böylece Gaziantep FK maçındaki üç puan ile birlikte üst üste 16. galibiyet alınmış oldu. Galatasaray, 11 Mart'ta Kasımpaşa'yı mağlup ederse, ligdeki üst üste galip gelme rekorunu da eline geçirmiş olacak.

SIRADA FİRMİNO VAR

SEZON sonu Gomis'le yaşından dolayı yollarını ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino için de harekete geçti. Aslan'ın bu girişimleri İngiliz basınında da doğrulandı. Yapılan haberde, "Galatasaray'a transfer olabilir. Süper Lig en iyi liglerden biri ve teklif de oldukça iyi" denildi. Firmino da, "Liverpool en başarılı dönemimdi ama ayrılma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.