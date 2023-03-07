İzmir’de derbi gecesi

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisi İzmir derbisine sahne olacak. Ligde ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu ile Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Göztepe bugün kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan ev sahibi Altınordu, üç haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ateş hattından çıkmayı hedefliyor. Son maçında evinde Boluspor'la 1-1 berabere kalan 31 puanlı Göztepe de kazanarak Play-Off iddiasını devam ettirmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertliler, 17 puanla düşme potasının en üstünde 16. sırada bulunurken, Göztepe ise 31 puanla 11. basamakta konumlanıyor. İki İzmir ekibinin de bugünkü derbide puan kaybına tahammülü yok.

TRİBÜNLER DOLACAK

DOĞANLAR Stadı'ndaki zorlu karşılaşmaya her iki takım taraftarlarının da hafta içi olmasına rağmen yoğun ilgisi bekleniyor. Müsabakanın bilet fiyatları VIP 200 TL, numaralı 50, deplasman 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi.

REKABETTE GÖZ-GÖZ ÖNDE

ALTINORDU ve Göztepe, daha önce Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 3. Lig'de 47 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 17'sinde Göztepe galip gelirken, 12'sinde ise Altınordu kazanan taraf oldu. 18 karşılaşmadan ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.