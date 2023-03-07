Kanarya’nın gözü onda

Süper Lig'de bu sezon parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da dönem sonuna çevrildi. Jorge Jesus ile devam edilip edilmeyeceği meçhul olan idare, fırsat transferlerinin peşine düştü.

DÖNEM SONUNDA ÖNCELİK

Kanarya'nın listesinde Mahmoud Dahoud ilk sırada. Alman basını, Dortmund'dan ayrılma kararı alan Suriye asıllı Alman orta saha ile F.Bahçe dışında Milan, Napoli, Sevilla ve Leicester City'nin ilgilendiğini yazdı. Bu dönem Dortmund'da 7 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu skor yapamadı. Dahoud kariyerinde 224 maçta 13 gol, 33 asist üretti.

SAMET AKAYDIN SORU İŞARETİ YARATTI

FENERBAHÇE'DE Kayseri deplasmanında birçok oyuncu iyi performans sergilese de, Samet Akaydın'ın ortaya koyduğu futbol Sevilla sınavı öncesi endişe yarattı. 28 yaşındaki stoper, Thiam, Cardoso ve Mane gibi hızlı oyuncular karşısında varlık gösteremedi ve çok kolay geçildi. Sevilla'nın kaliteli ve süratli hücumcularının olması, teknik heyette soru işareti oluşturdu. Jorge Jesus'un bu nedenle perşembe günkü karşılaşmada Attila Szalai'nin yanında Serdar Aziz'i oynatma ihtimali olduğu öğrenildi.