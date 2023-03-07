Rezerv lig krizi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin daha önce açıkladığı rezerv lig projesi krize neden oldu. Büyükekşi, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada "B takımı konusunda Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. Onların talebi doğrultusunda B takımı kurmalarına önümüzdeki yıl izin vereceğiz" dedi. Büyükekşi, ilk etapta Süper Lig kulüplerinin rezerv takımlarının doğrudan TFF 3. Lig'den başlamasını planlıyor. Bu takımlar başarılı oldukları takdirde ancak TFF 1. Lig'e kadar yükselebilecek. İkinci etapta da Spor Toto 1. Lig kulüplerinin oluşturacakları B takımları da 3. Lig'de boy göstermeye başlayacak. İspanya La Liga'yı örnek alan TFF, bu takımlar şampiyon olurlarsa Süper Lig'e çıkmalarına müsaade etmeyecek.

TOPLANTI YAPACAKLAR

Federasyonun bu projesi alt liglerde büyük tepkiye neden oldu. TFF 2. ve 3. Lig kulüpleri federasyona itiraz ediyor. Toplam 92 kulüpten oluşan bu iki ligin kulüpleri önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yaparak ortak bir basın açıklamasıyla tutumlarını kamuoyuna duyuracaklar. Kulüpler TFF'yi Süper Lig kulüplerine iltimas geçilerek yapılacak Rezerv Lig modelinden vazgeçmeye çağıracaklar. Aksi halde haziran ayındaki mali ve idari genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceklerini ve seçimde de mevcut yönetimin yeniden aday olması halinde oy vermeyeceklerini açıklayacaklar.

"HAKSIZ REKABETE NEDEN OLACAK"

3. Lig 1. Grup ekibi Karşıyaka'nın teknik direktörü Selahattin Dinçel rezerv takım projesine tepki gösterdi. Dinçel, "Önümüzdeki sene Süper Lig'de kadroya giremeyen genç oyuncuların oynayabileceği bir 3. Lig planlandı. Bu takımların ligden düşmesi ve ligden yükselmesi olmayacak. Bu da haksız rekabeti beraberinde getirecek. Böyle bir görüş var. Oynayamayan oyuncuları kendi içlerinde oluşturdukları bir lig ve takımla oynatabilirler. Avrupa'daki sistem bize uymaz" diye konuştu.

EMİROĞLU: BİZ BU FİKRE KARŞIYIZ

3. Lig temsilcisi Kuşadasıspor'un başkanı Alim Emiroğlu, 3.Lig'in Rezerv Lig yapılmasına karşı olduklarını kaydetti. Emiroğlu, "Biz Kuşadasıspor olarak bu sezon 30-35 milyon para harcadık. Kendi kafalarına göre kimse Rezerv Lig yapamaz. 3. Lig'in bir ismi vardır, çok dönmek istiyorlarsa Avrupa'da 4. Lig var. Bölgesel Amatör Lig, Rezerv Lig yapılsın. Iğdırspor da bu sezon 150 milyon para harcamış. Süper lig kulübü bile o kadar harcamıyor. 3. Lig kulüplerine zarar verir" diye konuştu.

AYVALIKGÜCÜ İLE TURGUTLU İSYANDA

AYVALIKGÜCÜ Bld Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit ve Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan yaptıkları açıklama ile, "3. Lig'de kurulması planlanan Rezerv Lig'in rekabet kurallarına aykırı olacağını söyledi. Daşkan, "3. Lig'de üç grup varken, grup sayısı 4'e çıkacak. Bu uygulama sonrası 2. Lig'e çıkacak takım sayısı nasıl belirlenecek? Bu uygulama 2. ve 3. Lig takımlarının önünü kesmesinin yanısıra Türk futboluna hiçbir faydası olmayacaktır. Asla tasvip ve kabul etmiyoruz" dedi.

"ASLA TASVİP ETMİYORUZ"

3. Lig'de mücadele eden Ege ekibi Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay da Reverv Lig projesine şiddetle karşı çıktı. Atay, "Biz Rezerv Lig'e karşıyız. Biz Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için çok mücadele ettik ve emek sarf ettik. Bu projeyi asla tasvip etmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere sormadan böyle bir karara imza atmamalıdır" diye konuştu.