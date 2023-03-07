Transferde son gün bombaları

ÜLKEMİZDE meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 5 Mart tarihine kadar uzatılan ara transfer dönemi kapanırken, Ege ekipleri son gün bombalarıyla kadrolarını güçlendirdi. Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, transferin son gününde kaleci Mert Topuz'u renklerine bağladı. Altınordu, Hatayspor'dan Kerim Alıcı'yı kiraladı. Yeşilbeyazlılar son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki file bekçisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü altyapısından yetişen Mert, Ankara Demirspor'da kiralık olarak oynamıştı. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928 de iki takviye daha yaparak transferi dönemini noktaladı. Sarı-lacivertliler, daha önce el sıkıştıkları Hatayspor'lu Sadık Baş'ı kiralarken, Manisa FK'dan da Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti. Fırtına, iki oyuncunun da lisansını çıkardı.

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