Balıkesirspor’da Balcıoğlu gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a da 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 9 maça çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu dönemi sona erdi. Kırmızıbeyazlı yönetim, Balcıoğlu'yla yolları karşılıklı olarak ayırdı. Balıkesirspor sezon içinde Muhammet Yılmaz'ın yerine göreve gelen Uğur Balcıoğlu döneminde 16 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'den düşen, bu sezon da 3. Lig'e düşme sınırına gelen transfer yasaklısı Balıkesirspor'da yeni teknik direktör belirlenmedi. Yönetim, alternatif isimlerle görüşmelere başladı.

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