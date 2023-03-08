Denizlispor’dan müthiş destek

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Sakaryaspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor'dan depremzedelere müthiş destek geldi. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma yol açan deprem felaketlerinin ardından, afet bölgesine birçok yardım malzemesi gönderen Horoz, bu kez maç hasılatıyla destek oldu.

Denizlispor yönetimi, geçtiğimiz pazar günü oynanan Sakarya ile oynanan karşılaşmanın tribün gelirlerini depremzedelere bağışlanacağını, 'Sen tribünde, biz sahada! Haydi Denizli maça' sloganları ile duyurmuş ve maça gelenlere 'Türkiye Tek Yürek' baskılı tişörtü armağan etmişti.

Maçtan hasılat olarak yaklaşık 75 bin lira elde edildi, Passolig'in komisyon ve vergi kesintileri ile diğer masraflar sonrasında depremzedelere 50 bin TL civarı para gönderilmesi bekleniyor.

HOROZ, G.BİRLİĞİ VİRAJINDA

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Sakaryaspor'a 1-0 kaybederek kümede kalma yolunda avantaj kaybeden Altaş Denizlispor, bugün deplasmanda önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen görev alacak. Denizlispor'da kart cezalıları Djedje ve Hakan, Başkent'te görev alamayacak. Sıralamada 16 puanla 18. basamakta yer alan Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, kendileri gibi aynı puanla düşme hattındaki G.Birliği ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizle aynı puandayız. Kazanıp dönersek önemli avantaj elde ederiz" dedi

TRİBÜNLERDEN ÖRNEK GİRİŞİM

Denizlispor'un Karaordu taraftar grubu depremzedelere bir kamyonet hijyen ve temizlik maddesi desteği verdi

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Denizli'ye gelen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Denizli'deki yurtlarında ağırlanıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanmak suretiyle misafir edilen depremzedelere kurum ve kuruluşların destekleriyle sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, ulaşım ve psikososyal gibi destekler veriliyor. Büyük felaketin yaşandığı ilk andan itibaren duyarlılığını gösteren Denizlispor taraftar grubu Karaordu, GSB Yurtlarında kalan depremzedeler için bir kamyonet dolusu hijyen ve temizlik malzemesi ile destek verdi.

"YARALARI SARIYORUZ"

Grup Karaordu üyeleri elleriyle malzemeleri depoya taşıyarak duyarlı bir davranışa imza attı. Karaordu Taraftar Grubu Başkanı Murat Akar, "Hatay, Adana ve İskenderun bölgesinde bir hafta boyunca yardım çalışmalara katıldık. Denizli'de kalan üyeler de depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi topladı. Bugün de kentimizdeki depremzedelere destek veriyoruz" dedi. Yurtlarda kalan afetzedelerle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Grup Karaordu'ya gösterdikleri duyarlı davranış için teşekkür etti.

SEBAHATTİN ALP