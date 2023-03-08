Efsane Aydınspor 57. yaşını kutluyor

AYDIN Süper Amatör Lig 1. Grup'ta Play-Off'u garantileyen Aydınspor, 57. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Aydınspor'un resmi kuruluş tarihi olan 4 Mart 1966'nın yıl dönümünde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Antrenman sonrası teknik direktör Rıfat Özdemir'in önderliğinde düzenlenen kutlamaya Aydınspor Kulübü Başkanı Hüsamettin Artan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Kutlama sonrası Aydınspor Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, "İnşallah şampiyonluk sonrası da kutlama pastamızı kesecek, şampiyonluğu Aydın ve Aydınspor taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Play-Off'ta hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olacak. Başaracağız, buna inanıyorum. Taraftarlarımız da inansın. Bizimle beraber olsunlar, bizim yanımızda dursunlar. Aydınspor'u hedeflediğimiz yerlere getirmek için hep birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz" dedi.

"PLAY-OFF SİSTEMİ KULÜPLERİ ZORLUYOR"

AYDINSPOR 1966 Teknik Direktörü Rıfat Özdemir, Play-Off sisteminin Aydın bölgesine uygun olmadığını kaydetti. Özdemir, "Play-Off sisteminin daha çok Ankara, İstanbul ve İzmir gibi takım sayısının fazla olduğu illerde uygulanması gerekir" diye konuştu. Aydınspor, Play- Off sistemiyle beraber toplamda 6 maça çıkacak. Direkt olarak rakipleriyle oynayacak olan siyah-beyazlı ekip grubundan Kuyucak, diğer gruplardan ise İncirliova ve Kuşadası 1922 ile karşı karşıya gelecek. Play-Off'u lider olarak tamamlayan takım direkt olarak BAL'A yükselecek. İkinci tamamlayan takım ise BAL'dan düşecek takım ile Play-Out oynayacak.

İHSAN KARATAŞ

