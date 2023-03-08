Haydi hayırlısı

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası kura çekiminin torbaları belli oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimine 2. torbadan katılacak. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün TSİ 19.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenecek çekilişe katılacak takımların rakipleri belli olacak. Türkiye, FIBA dünya sıralaması esas alınarak gerçekleşen dağılım doğrultusunda İtalya, Yunanistan ve Slovenya ile beraber 2. torbada yer aldı.

MAÇLAR HAZİRAN'DA

16 katılımcı, kura çekimi sonucu 4 gruba dağılacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Ay-yıldızlılar, 1., 3., ve 4. gruptan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak.