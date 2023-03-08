‘Hikayemiz başladı’

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1923'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Sait Karafırtınalar, önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden eski kulübünün dümenine geçen Sait Karafırtınalar, sezon sonunda 1. Lig hedefine ulaşacaklarını ifade etti. İlk maçında Kırşehir deplasmanında 2-0 geriden gelip takımın puanı kurtardığını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu maçın devre arasında oyuncularıma, "Bir hikayemiz olsun, bu da sizin elinizde" dedim. Onlar da sahaya çıkıp çok güzel reaksiyon gösterdiler. Galip de gelebilirdik. Önemli değil, hikayemiz burada başladı" dedi.

BUCA SEMTİMİN TAKIMI

Boluspor'dan istifa ederek Buca ekibiyle anlaşan tecrübeli teknik adam, "Birinci Lig'den buraya gelmem, kendi adıma bir meydan okumadır. Başkan Cihan Aktaş'ın vizyonu beni çok etkiledi. Başkan Aktaş ile 2.5 yıllık bir hedef belirledik. İlk hedefimiz 1. Lig'e çıkmak. Lider Kocaelispor ile şu an 8 puan fark var ama önemli değil. Rotamızdan sapmadık. Ya direkt, ya da Play-Off'tan üst lige çıkmak istiyoruz. Golü golcüler atar, şampiyonluğu da daha önce kupalar kaldırmış tecrübeli oyuncular kazanır. Kadromuz bu stresi kaldıracak, kaliteli ve deneyimli oyunculardan kurulu. Buca benim takımım, semtimin takımı. Buraya başarılı olmaya geldim" dedi.

ERHAN ÇELENK TAKIMA DÖNDÜ

BUCASPOR 1923'te sakatlığı nedeniyle Kırşehir deplasmanında forma giyemeyen Erhan Çelenk iyileşerek takıma döndü. 13 golle takımın en golcü ismi olan tecrübeli futbolcunun cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Serik Belediye maçında forma giyebileceği öğrenildi. 4 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 7 gollü Berke Bıyık'ın yapılacak kontrollerinin ardından yavaş yavaş idmanlara eşlik etmesi bekleniyor.

BİR OYUNCU GİTTİ ALTI YILDIZ GELDİ

ARA transfer döneminde Bucaspor 1928 devre arası transfer döneminde adeta şov yaptı. İzmir temsilcisinde takımdan sadece tecrübeli forvet Tunç Murat Behram sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'na giderken, 6 takviye yapıldı. Sarı-lacivertliler Ahmet Aslan (Menemen FK), İrfan Akgün (Ankara Demirspor), Sadık Baş, Musa Çağıran (Hatayspor), Erhan Kartal (Keçiörengücü) ve Çağrı Giritlioğlu'nu (Manisa FK) kadrosuna katarak birbirinden önemli hamlelere imza attı.

BURAK HAKERLER