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Haberler Spor Bornova Futbol Söke’ye takıldı

Bornova Futbol Söke’ye takıldı

9.3.2023

Bornova Futbol Söke’ye takıldı
BAL 9. Grup'ta lider Viven Bornova FK, zirve hesapları yapan Eşin Group Sökespor karşısında umduğunu bulamadı, 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yolunda tökezledi. İzmir temsilcisi müsabakanın 16. dakikasında Barış Kılıç'ın golü ile 1-0 geriye düştü.Bornova ekibi, 26. dakikada Yakal Taylan ile skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan Bornova FK, 52. dakikada Murat Arslan ile skoru 2-1'e taşıdı ancak Sökespor'un 58. dakikada Abdülaziz Tanyeri ile bulduğu gole engel olamadığı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
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