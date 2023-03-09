Bornova Futbol Söke’ye takıldı

BAL 9. Grup'ta lider Viven Bornova FK, zirve hesapları yapan Eşin Group Sökespor karşısında umduğunu bulamadı, 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yolunda tökezledi. İzmir temsilcisi müsabakanın 16. dakikasında Barış Kılıç'ın golü ile 1-0 geriye düştü.Bornova ekibi, 26. dakikada Yakal Taylan ile skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan Bornova FK, 52. dakikada Murat Arslan ile skoru 2-1'e taşıdı ancak Sökespor'un 58. dakikada Abdülaziz Tanyeri ile bulduğu gole engel olamadığı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

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