İzmirli Ali Kerem tekvandoda zirvede

BALÇOVA Asil Nadir Ortaokulu'nun şampiyon tekvandocusu Ali Kerem Berktaş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçen senenin 41 kiloda Türkiye Tekvando Şampiyonu olan Serkan Tok Spor Kulübü sporcusu bıraktığı yerden devam ediyor. 2023 senesine İstanbul Uluslararası Başkanlık Tekvando Turnuvası'nda birinci olarak fırtına gibi bir başlangıç yapan İzmirli sporcu, şimdiden Avrupa'ya gitme kotasını cebine koydu. Hedefi 2028 Olimpiyatları olarak belirleyen Ali Kerem, "Serkan Tok hocamla önümde daha yapacağımız çok iş var. İzmirimizin gururu olmak ve daha nice şampiyonluklar yaşatmak için desteğinize ihtiyacım var" diye konuştu, sponsor desteği için çağrı yaptı.

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