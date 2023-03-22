Aliağa parlıyor

ALİAĞA Belediyesi Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren güreş kursları, şampiyon güreşçiler yetiştiriyor. Buca Afetevleri Spor Salonu'nda küçükler (10-11 yaş), yıldızlar (12-13 yaş), Genç B (14-15 yaş) ve U17 kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda Aliağalı sporcular Arda Erşan, Musa Özdemir, Eymen Uysal yıldızlar kategorisinde birincilik aldı.

"ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ VAR"

MİNİKLER, yıldızlar ve U17 kategorisinde Ertuğrul Vedat Genç, Abdurrahman Karataş, Kerem Gezer, Ramazan Akil, İzzet Tuna Toprak ikinci olurken; Abdullah Koçyiğit, Hasancan Ersoy, Furkan Emir Aslan, Mert Beştepeli, Hakan Duzan, Yusuf Abdurrezzak Zanbak ise minikler, yıldızlar ve gençler B kategorisinde üçüncülük kazandı.

Aliağa'ya madalyalar ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Güreş Antrenörü Rafi Can Bilgiç, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Önümüzde bölge müsabakaları, daha sonrasında ise Türkiye şampiyonası var. En büyük arzumuz Türkiye şampiyonasına katılarak Aliağa'mızı en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.