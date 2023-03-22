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Haberler Spor BAL’da hafta içi mesaisi

BAL’da hafta içi mesaisi

9. Grup’ta Bornova Yeşilova, Tire 2021 FK, Çiğli Bld ve Viven Bornova; 10. Grup’ta ise Aliağa, Çeşme, Alaçatı ve Özçamdibi kritik maçlar oynayacak.

22.3.2023

BAL’da hafta içi mesaisi
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) İzmir ekipleri hafta içi mesaisinde birbirinden kritik randevulara çıkacak. 9. Grup'ta 30 puanla 5. sıradaki Bornova Yeşilova takipçisi olduğu 4. basamaktaki Tire 2021 FK ile deplasmanda kapışacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çiğli Belediyespor, 7. sıradaki Didim Belediyespor'la gurbette kozlarını paylaşacak, zirve takibindeki Viven Bornova FK ise alt sıralardaki Çivril Kıralan Demirspor'u ağırlayacak. 10. Grup'ta lider Aliağa FK, üçüncü sıradaki Çeşme Belediyespor'u, Alaçatıspor ise Saruhanlı Belediyespor FK'yı ağırlayacak. 5. basamakta yer alan Özçamdibispor ise dışarda 10. sıradaki Sultangazispor'a konuk olacak. Tüm müsabakaların başlangıç saati ise 14.00'te çalacak.
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