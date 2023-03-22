A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Mert Günok ve Umut Nayir basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ta tekrar forma giymeye başlayan Mert Günok, "İnşallah güzel bir başlangıçla sonu finaller olur" diye konuştu. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde ilk olarak oynayacakları Ermenistan maçını değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Deplasmanda Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler olabilir ama biz saha içinde kalıp oradan galip gelerek Hırvatistan maçına odaklanacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Takım olarak hedefimiz Almanya" dedi.

'YOLUMUZ GÜZEL OLACAK'

ADAY kadroda yaşça en büyük oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine ise 34 yaşındaki oyuncu, "Bu takımda yurtdışında oynayan çok kaliteli birçok oyuncu var. Ben kendimi açıkçası yaşça çok büyük görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncuyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Genç arkadaşlarımız da çok kaliteli ve yetenekli. O yüzden ben yolumuzun güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIM HERKESE AÇIK'

A Milli Takım'a ilk kez seçilen Umut Nayir, milli takımda önemli olanın aidiyet ve kararlılık olduğunu ifade etti. "Benim durumum yaşı biraz geçmiş Türk gençleri için örnek olabilir" diyen 29 yaşındaki Ümraniyesporlu santrfor, "Hocamızın 29 yaşında Almanya milli takımına seçilip Avrupa şampiyonu olması umarım bize örnek olur. Ay-yıldızlı formayı hedefleyen herkese milli takımın kapısı açık. İnsanların hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum" diye konuştu.