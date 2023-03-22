Pınar KSK’nin prensi Delgado

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Angel Delgado, pota altında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dominikli oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı ve toplam 187 ribaund almayı başardı. Böylece 28 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Süper Ligi'nde bu alanda Manisa Büyükşehir forması giyen ve 203 ribaund alan Oderah Anosike'nin ardından en iyi oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan 2.06'lık oyuncu, maç başına 9.35'lik ribaund oranıyla takımına bu alanda katkı vermeye devam ediyor.

DİĞER