Somaspor evinde büyük fırsat kaçırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'la berabere kaldıktan sonra evinde Bayburt Özel İdarespor'la da 1-1'lik sonuçla yenişemeyen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, Play-Off yarışında fırsat teptiklerini söyledi. Play- Off'a bir adım daha yaklaşabilme adına maça kazanmak için çıktıklarını belirten Basatemur, "Çok önemli bir maçtı. Ancak büyük bir fırsatı kaçırdık. Maçın başında savunmada yaptığımız basit bir pas hatası ve devamında gelen gol oldu. Skoru lehimize çevirmek için 27 tane pozisyona girdik. Ligde daha 10 maç var. Rakiplerimiz mutlaka takılacaktır. Elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösterip Play-Off'un içerisinde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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