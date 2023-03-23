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Haberler Spor Galatasaray final aşkına

Galatasaray final aşkına

23.3.2023

Galatasaray final aşkına
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında bugün İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak. Venedik'teki Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta taraftarı önünde rakibini 74-49 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti. Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra Play-ff turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi. Turu geçen ekip, Villeneuve d'Ascq LM-LDLC ASVEL Feminin eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
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