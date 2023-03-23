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Haberler Spor Yeşilova’ya Tire darbesi

Yeşilova’ya Tire darbesi

Yeşil-beyazlı ekip sahasında rakibine Kadir ve Serkan’ın golleriyle yenildi, umut tüketti.

23.3.2023

Yeşilova’ya Tire darbesi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bornova Yeşilova, evinde ağırladığı zirve mücadelesi veren Tire 2021 FK'ya 2-0 mağlup oldu. Dk. 17'de Kadir, ceza sahası içine sarkarak pasını Batuhan'a verdi. Bu oyuncunun top az farkla auta çıktı. 28'de Kadir'in vuruşunda top üst direkten sekerek auta çıktı. 67'de Kadir, Bornova Yeşilova savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 88'de Alican'ın uzun pasında topla buluşan Tugay kaleci Ahmet'i geçemedi. 89'da Serkan ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma Tire 2021 FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.
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