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Haberler Spor Ümit Milli Takım’da görevlendirmeler belli oldu

Ümit Milli Takım’da görevlendirmeler belli oldu

24.3.2023

Ümit Milli Takım’da görevlendirmeler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında genç milli takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Tolunay Kafkas'ın gönderilmesinden sonra Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Levent Sürme getirilirken, Selçuk Erdoğan da yardımcı antrenör olarak takımda görev alacak. Eski milli futbolcular Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Uğur İnceman ve Volkan Arslan ile birlikte daha önce Beşiktaş, Sivasspor gibi takımlarda çalışan Selçuk Erdoğan genç milli takım antrenörü; Alkan Birlik ise genç milli takım kaleci antrenörü oldu. Levent Sürme 2015 yılında Augsburg U 17 takımının başına geçti ve 3 yıl boyunca görev yaptı. Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı. 8 yıldır UEFA A lisansına sahip olan Sürme, 2018-2020 yılları arasında Leipzig'te görev yaptı.
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